因應快篩陽等同確診 新北診所增加遠距診次

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市政府今天表示，當中央宣布實施「快篩陽視同確診」，防疫急門診將轉型，診所增加遠距診次，篩檢站除保留部分PCR則轉型防疫急門診，呼籲民眾勇於通報，維護健康。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性經醫師確認即視同確診，預計最快5月26日起全民適用，中央流行疫情指揮中心與醫院正在最後確認人力執行細節，實施後可加速口服抗病毒藥物開立。

市長侯友宜上午在防疫會議表示，新北率先於5月1日呼籲不分對象快篩陽視同確診，現已規劃做好調整準備，包括，增加遠距門診診次、防疫急門診轉型、親友代為門診增加、社區篩檢站轉型，以協助民眾能迅速完成判定通報，有需要者能及時獲得藥物治療。

侯友宜說，會著急與堅持要求快篩陽視同確診，主要目的是疫情高峰時，要集中火力照顧中重症；且不讓民眾冒險去排隊篩檢PCR，還要等待檢驗時間，有時會錯失用藥黃金時間。

他說，另個重點是，醫事人員篩檢量負荷重，中央再增加2站篩檢站雖然是好意，但醫療量能已飽和。為保全醫療量能，讓第一線醫事人員全力固守中、重症，減少PCR採檢耗費人力。

他表示，今天一早前往板橋區江翠大型篩檢站，瞭解篩檢站轉型調整作業整備；這幾天許多醫療人員都向他反映，「掌握黃金時間就是要如此做」。

他說，以往有些民眾快篩陽後，不願到快篩站篩檢PCR；這次「快篩陽視同確診」，也希望民眾勇於通報，不要怕確診數高，以便快速診療，照顧健康。

新北市立聯合醫院院長項正川表示，板橋江翠大型篩檢站從去年6月起開設至今從未間斷，原提供「PCR採檢和防疫急門診」服務，將調整為「快篩陽判讀、有疑義採檢」及「中西醫門診＋領藥」兩大服務，預計每日服務人數達1800人次。

衛生局長陳潤秋說，防疫急門診轉型，不再做PCR採檢，而是立即判定、看診，仍維持提供「兒童優先通道」及「65歲以上長者優先通道」，針對有症狀者提供緩解藥物，65歲以上及慢性疾病適用資格者，經醫師評估，提供抗病毒藥物。

另外，考慮部分市民使用資訊不方便或不便直接到現場，親友可代為門診，需要時輔助視訊門診。（編輯：方沛清）1110525