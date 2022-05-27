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花蓮客運先期轉運站將完工 預計7月試營運

2022/5/27 14:22（5/27 14:36 更新）
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花蓮縣政府歷時2年興建客運先期轉運站，提供國道、公路及市區客運等9業者進駐，目前硬體設備已完工，預計7月試營運。中央社記者張祈攝 111年5月27日
花蓮縣政府歷時2年興建客運先期轉運站，提供國道、公路及市區客運等9業者進駐，目前硬體設備已完工，預計7月試營運。中央社記者張祈攝 111年5月27日
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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）因應蘇花改通車，花蓮縣政府歷時2年新建客運先期轉運站，提供國道、公路及市區客運9業者進駐，花蓮縣府今天指出，硬體設備已完工，預計7月試營運。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天接受媒體採訪指出，轉運站建設接近完工，陸續進行驗收、設備測試及改善，預計7月試營運。

鄧子榆指出，轉運站設有13處乘車月台及14個備用車格，啟用後將整合花蓮火車站周邊所有國道客運、公路客運、市區客運等9家業者，提供設備完善的乘車場域。

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鄧子榆表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情客運減班，目前每日進、出站約100至150班次，服務時間從上午5時至晚間10時，平均每小時約6至9班次。

配合花蓮轉運站完工，鄧子榆表示，縣府規劃周邊道路重新鋪設，其中國民八街（國聯一路至國興一街路段）調整為轉運站出口單行道，只出不進，提醒民眾注意交通號誌，周邊交通改善工程預計6月底完工。（編輯：謝雅竹）1110527

因應蘇花改通車，花蓮縣政府於花蓮火車站前新建客運先期轉運站，提供國道、公路及市區客運9業者進駐，轉運站設有13處乘車月台，預計7月試營運。中央社記者張祈攝 111年5月27日
因應蘇花改通車，花蓮縣政府於花蓮火車站前新建客運先期轉運站，提供國道、公路及市區客運9業者進駐，轉運站設有13處乘車月台，預計7月試營運。中央社記者張祈攝 111年5月27日
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