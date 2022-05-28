花蓮三棧溪外山區道路二度坍方 公所趁雨停搶修

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）連日降雨，花蓮秀林鄉景美村三棧橋旁山壁26日下午土石崩落，道路阻斷2天，今天上午雨勢暫緩，秀林鄉公所派員搶通，預計今天清理完成，後續視邊坡狀況開放通行。

崩塌處位於花5線5.5公里處，崩落土石覆蓋道路，造成雙向交通阻斷，秀林鄉公所建設課長吳尚容今天接受電訪指出，26日崩塌後曾搶通完成，晚間再次崩塌，災害面積擴大，昨天因雨勢不斷，且持續落石，機具無法進駐搶通。

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吳尚容表示，今天上午評估災害面積沒有擴大，且雨勢暫緩，目前正在搶通中，若順利的話，預計今天能完成路面土石清除，後續將評估邊坡狀況，開放通行，施工期間仍須改道通行。

吳尚容指出，崩塌路段曾發生過土石崩塌，已設有護坡設施，疑因連日多雨，土石層含水量過高造成落石坍方，因這路段是景美村民眾主要聯外道路之一，也是遊客前往三棧溪必經道路，後續將評估、規劃邊坡防護方案，提供民眾安全通行道路。（編輯：李亨山）1110528