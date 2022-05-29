更多編輯台推薦新聞：
報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看
產經

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...
生活

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
雙北專責病房收治數反轉下降 其他縣市上升中
首頁 / 地方

雞肉漲價鹿港公所逆勢促銷 民眾搶優惠直呼便宜

2022/5/29 14:44（5/29 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鹿港鎮公所29日在公所前辦理優良土雞推廣活動，彰化縣長王惠美（左2）、鹿港鎮長許志宏（左）等人出席，現場以優惠價讓民眾選購國產優質土雞肉，也發放雞肉美食、肉粽等，吸引大批民眾領取。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年5月29日
鹿港鎮公所29日在公所前辦理優良土雞推廣活動，彰化縣長王惠美（左2）、鹿港鎮長許志宏（左）等人出席，現場以優惠價讓民眾選購國產優質土雞肉，也發放雞肉美食、肉粽等，吸引大批民眾領取。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）受飼料漲價等因素影響，雞肉也漲價，鹿港鎮公所今天辦理優良土雞推廣，現場以優惠價販售整隻土雞，吸引大批民眾搶買，直呼「超便宜」，還有免費發送雞肉美食、肉粽等。

根據中央畜產會111年第2週畜產週報，黑羽土雞公、母產地價每台斤新台幣49.14元，與去年第52週46.86元相較，上漲2.28元；根據台灣地區家禽產地每日交易行情表，5月26日、5月27日的紅羽土雞北區每台斤53元、中區55元、黑羽土雞公舍飼48元、母舍飼52元。

鹿港鎮公所今天在公所前辦理優良土雞推廣活動，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人出席，現場以優惠價讓民眾選購國產優質土雞肉，也發放雞肉美食、肉粽等，吸引大批民眾領取，尤其1大隻土雞只要300元，比市面零售價更低，讓買到民眾直呼「超便宜」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王惠美致詞時說，彰化縣共飼養約2600萬隻雞，比全台灣人口還多，年產值約140億元，為推廣優質雞肉，鎮公所今天辦理促銷活動，讓民眾以優惠價購買，這次買不到沒關係，縣府會再辦理彰化縣產牛、雞、豬、鴨肉促銷，也呼籲認明CAS標章，支持國產優質農業。

許志宏表示，鹿港稻米產量1年約2萬公噸，家禽場41家，肉雞年產量逾百萬隻，米食、雞肉產量占比相當高；縣府農業處表示，養雞是彰化縣重要產業，去年特別結合雞、鴨、鵝等家禽產業舉辦首屆彰化禽品節，今年預計在鹿港鎮體育場再次登場，歡迎參加。（編輯：陳仁華）1110529

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族