民團攜手做公益 3000肉粽贈弱勢慶端午

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新竹市風廚師餐飲觀光發展協會29日表示，端午節即將到來，為與民眾一起歡慶佳節，特別結合在地企業，舉辦「風情萬粽竹塹情公益活動」，提供粽子讓民眾免費領取。中央社記者魯鋼駿攝 111年5月29日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市風廚師餐飲觀光發展協會結合在地企業，今天提供3000顆肉粽，由各里里長協助發送給弱勢家庭，並提供民眾免費領取，一同歡慶端午佳節。

新竹市風廚師餐飲觀光發展協會副會長盧俊斌告訴中央社記者，端午節將至，為了與民眾一起歡慶佳節，這次結合在地企業，舉辦「風情萬粽竹塹情公益活動」。

盧俊斌說，今天活動也與新竹市副議長余邦彥、議員參選人鄭慶欽等人合作，分別在東區、北區舉辦2場次，由協會成員帶領民眾一起包粽，感受濃濃端午氣氛。

盧俊斌指出，2場活動總計準備3000顆粽子，現場排隊民眾每人可領2顆，另也委請多位里長協助，贈給弱勢或需要粽子的家庭，將愛心送至社區角落。

到現場排隊領粽的曾奶奶告訴中央社記者，年輕時都會跟長輩一起包粽子過端午，現代人已較少有這樣的習慣，日前得知社區有贈粽子活動，今天帶著孫子一起來領取，也了解包粽子的過程。（編輯：方沛清）1110529