南投學童疫苗校園接種逾7千人 增1老人染疫亡

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣今天公布新增999例確診及1名85歲男性染疫死亡，有糖尿病、中風、癌症等病史；截至5月28日，5至11歲COVID-19疫苗校園接種達7662人，持續爭取疫苗安排學校接種時間。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布新增999例確診，另有1名老人確診身亡案例，縣內累計10死；新增死者為南投市85歲男性，22日發燒就醫檢驗確診，25日血氧降低，26日凌晨死亡，有糖尿病、高血壓、中風、貧血、直腸癌、乙狀結腸癌、胃食道逆流等病史。

南投縣政府衛生局發布新聞稿表示，有關施打COVID-19輝瑞兒童疫苗，目前校園接種作業持續進行，疫苗將逐批配撥到貨，登記於學校接種的學童請依學校安排時程，校園接種數量確定無虞後，逐步開放院所接種，請家長不要擔心，接種後仍要落實勤洗手、戴口罩等防疫措施。

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衛生局統計，疫苗校園接種作業截至昨天，莫德納疫苗接種5999人、輝瑞兒童疫苗接種1663人；衛生局表示，有兒童染疫併發腦炎，家長希望孩子打疫苗意願大幅提高，更希望越快注射越好，衛生局持續向中央爭取疫苗，同時與縣府教育處協調安排學校接種時間。

衛生局指出，兒童腦炎重症前驅症狀包含體溫大於攝氏41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐、步態不穩，提醒家長注意，若觀察到兒童出現這些症狀，請立即就醫診察評估。（編輯：陳仁華）1110529