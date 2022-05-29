跟騷法6月上路 桃園警局攜手旅德插畫家宣導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）立法院去年11月三讀通過「跟蹤騷擾防制法」將於今年6月1日施行，桃園市警察局特別與旅德插畫家合作，透過簡單生動的插畫，讓民眾了解跟騷法適用對象及可能面臨刑責。

桃園市政府警察局婦幼警察隊發布新聞稿表示，由於民眾較難理解生硬法條，因此婦幼隊特別與旅德插畫家徐沛瑄合作，在雙方討論後將跟騷行為4大構成要件以及8大行為態樣，簡單構圖繪製成生動插畫，讓民眾了解跟騷法適用對象及可能面臨刑責。

婦幼隊指出，這名插畫家的風格生動活潑，令人印象深刻，加上插畫家在德國曾因確診收到台灣辦事處關心，一直想找機會回饋台灣，所以在接獲婦幼隊聯繫時，插畫家也認為是個很棒的機會，因為身邊也曾有朋友受跟蹤騷擾，若能在推行跟騷法推行盡一份心力，是件非常榮耀的事。

婦幼隊指出，除了透過插畫宣導，在跟騷法上路前，婦幼隊將補充11名警力、分局家防官也從原有的30名擴充至40名，且全數在5月上旬到位進行密集培訓，同時對警職人員進行278場次的教育訓練，以確保案件不漏接，提供被害人及時且周全的保護。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

婦幼隊表示，桃園市已成立跟騷案件地方應變小組，包含地檢署、社政、衛政、教育等共計12單位，並已啟動運作，確保在新法施行後做到資訊即時分享與案件即時妥處的目標。

內政部日前表示，跟蹤騷擾行為可處1年以下有期徒刑，併科新台幣10萬元以下罰金；攜帶凶器犯之，可處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金；違反保護令罪者，可處3年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金。（編輯：李錫璋）1110529