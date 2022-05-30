基隆東和大樓鋼筋外露變形 市府：回歸住戶改善

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）位於基隆市仁五路的東和大樓，不僅鋼筋裸露變形且梁柱周邊地基下陷，基隆市長林右昌今天說，東和大樓屬私人住宅，可能還是要回歸住戶進行建築改善會比較妥適。

市長林右昌下午視察諸聖教堂考古遺址布展進度，接受媒體訪問表示，東和大樓因為是蓋在南榮河上，長遠而言結構一定會有問題，必須進行相關處理，不過，東和大樓畢竟屬私人住宅，公家資源和公務預算能否用在東和大樓其實有疑慮，如果是公共環境部分，市府是可以積極處理，至於私權、私產部分，可能還是要回歸住戶進行建築改善會比較妥適。

基隆市議員童子瑋今天透過新聞稿表示，接獲文安里長李隆進和居民陳情後，經要求工務處派員勘查，發現支撐上方建物的梁柱，已有明顯歪斜跡象，且多處出現水泥剝落、鋼筋外露和變形，建築結構並不樂觀，工務處雖第一時間先進行護岸修復，但受損情況仍須評估。

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童子瑋說，東和大樓是民國49年建成的連棟式大樓，早期規劃為2層樓建物，多年前開始陸續增建，大樓內及周邊房屋居住著許多市民，且設有公車站牌，每天有數百名等候公車的民眾，若突然發生坍塌或因塌陷導致房屋受損，對民眾的生命、財產都是極大的損害。

童子瑋表示，他也在這次總質詢要求市府與工務處聘請相關專業工程技師，對於東和大樓及周邊房屋地基，進行全面性評估檢視，研議加強鞏固地基的方式，避免災害發生，並請市府針對南榮河上建物，進行全面性總體檢。（編輯：李錫璋）1110530