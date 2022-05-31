立法院遷址選擇 新北增納土城彈藥庫旁保護區
2022/5/31 17:08（5/31 17:51 更新）
新北市議會31日市政總質詢，新北市長侯友宜（右）依議員建議將增土城彈藥庫都市計畫區旁的保護區土地供立法院遷址選擇。中央社記者王鴻國攝 111年5月31日
（中央社記者王鴻國新北31日電）新北市議員林銘仁表示，土城彈藥庫都市計畫區旁的保護區盼納入開發，並建議納入立法院遷建建議地點之一；市長侯友宜對此表示歡迎，將供立法院遷址考量。
新北市議會今天市政總質詢，民進黨籍議員林銘仁質詢表示，土城彈藥庫納都市計畫區開發共80多公頃，其中部分將作司法園區供新北地方法院與新北地方檢察署、台北看守所進駐，但和平路南側約70公頃的地主也盼能納入區段徵收開發。
城鄉局長黃國峰表示，土城彈藥庫非都市計畫土地原包括和平路南北側，但因地方有意見，南側才先未納入，僅北側土地納入司法園區等開發，南側若要納入開發，可能需再檢討。
侯友宜表示，土城彈藥庫都市計畫案已推動很久了，不可能重來，但後續可由城鄉局再檢討。
林銘仁建議把和平路以南未納都市計畫的區域，納入立法院的選址地點；侯友宜對此建議表示歡迎並說，若地方願意，市府可向立法院補上這個地點供選址，市府尊重立法院的考量及選擇。
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黃國峰說，立法院長游錫堃日前曾為立法院遷建選址率團拜訪新北市政府，市府當時就提土城看守所遷土城司法園區後的現址，以及淡海新市鎮、新店碧潭營區、樹林防洪三期整開區及三峽麥仔園都市計畫，共5處地點供立法院評估。
黃國峰表示，林銘仁建議的區域都屬保護區，目前供農用，過去曾因地方陳抗而未納入彈藥庫都市計畫土地區段徵收開發，若要再納入開發，涉及環評及交通議題，但市府仍會提供立法院評估。（編輯：唐聲揚）1110531
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