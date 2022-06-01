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新北確診最高峰落在5/18 疫情趨緩穩定

2022/6/1 09:56（6/1 10:21 更新）
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新北市長侯友宜（右）1日主持COVID-19疫情應變會議時表示，以每日新增確診趨勢圖，7日平均數病例數觀察，新北疫情最高峰位於5月18日，目前雖趨緩穩定，但提醒民眾仍應注意防疫。左為副市長謝政達。中央社記者黃旭昇新北攝 111年6月1日
新北市長侯友宜（右）1日主持COVID-19疫情應變會議時表示，以每日新增確診趨勢圖，7日平均數病例數觀察，新北疫情最高峰位於5月18日，目前雖趨緩穩定，但提醒民眾仍應注意防疫。左為副市長謝政達。中央社記者黃旭昇新北攝 111年6月1日
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府今天表示，以COVID-19每日新增確診趨勢圖，7日平均數病例數觀察，新北疫情最高峰位於5月18日，目前雖趨緩穩定，但擔心民眾強化活動拉高確診，提醒民眾仍注意防疫。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議今天上午舉行，衛生局長陳潤秋在會中報告，目前快篩陽判定確診案例的百分比持續居高；專責病房占床率為62.1%，總照護人數累計43萬餘人；全人口的第3劑接種涵蓋率為66.29%。

市長侯友宜表示，新北市450萬人口為全台最高，因此，本土病例確診數也是全國最高。他說，依照新北市新增確診趨勢圖觀察，在5月13日至27日的疫情高原期中，5月18日為最高峰，1天2萬7230人確診。

侯友宜說，以7日平均數觀察，目前新北疫情已慢慢趨緩及穩定，但仍要持續觀察民眾強化活動時，要注意確診數是否上升，仍提醒民眾要落實防疫，不能掉以輕心。

他表示，新北居家關懷中心仍要照顧每1名確診個案，尤其，中重症患者。開放國境後，也將面臨許多相關防疫議題，盼望中央與地方的溝通能順暢，讓基層執行防疫時可以同心齊力。（編輯：黃世雅）1110601

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