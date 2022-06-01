苗栗縣高中以下學校 遠距教學續延至10日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣政府今天表示，縣內高中以下學校暫停實體課程，採遠距教學再延長至6月10日；高三、國三學生則維持線上遠距教學至畢業典禮前一天。

苗栗縣今天新增2008例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為減輕學生返校風險，縣府發布新聞稿宣布，縣內高中、國中、國小學校持續採線上遠距教學至6月10日，公私立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）得參考彈性辦理暫停實體課程；高三、國三學生維持自5月23日起得實施線上遠距教學至畢業典禮前一天。

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縣府表示，校園集中接種疫苗仍照原規劃，依排定期程辦理，請學校務必通知學童返校施打，6月10日前完成國小及滿5歲幼童疫苗施打作業。

縣府教育處指出，實施線上遠距教學期間，請學校依據相關指引妥為規劃課程實施模式，針對學童在家無人照顧、於家中線上遠距學習有困難、弱勢學生等，仍可選擇到校上課，學校會安排人力提供到校學生學習、照顧及用餐；學生若有行動載具需求，可向學校申請借用，讓學習權益不受暫停實體課程影響；此外，苗栗縣目前並無規劃提早放暑假。（編輯：張芷瑄）1110601