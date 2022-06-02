新北疫情趨緩 端午節後4成3學校線上學習

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北2日電）新北市府今天表示，6月6日至10日，340所公私立高國中小，有4成3、146校實施居家線上學習，部分因畢業典禮、接種疫苗，恢復實體上課。端節期間移動仍要注意防疫。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，下午由副市長劉和然主持，新北新增1萬2910人確診，居家隔離列管2萬7090人，居家照護9萬4215人，累計居家照護康復解隔為34萬餘人。

劉和然說，無論是從實際確診人數統計圖，還是7日平均數圖表觀察，目前疫情都呈現緩降趨勢，但全台都還在高原期，不要輕忽防疫。尤其端午連假很多人返鄉，回到生活如常是大家所期待，但城市間區域移動過程中，還是要注意防疫。

劉和然說，授權各校依照高、低、中風險評估，決定學習方式有實體、線上還有分流，不管怎麼做都要兼顧健康和學習。目前疫情慢慢趨緩，生活逐漸如常，學習也可回到平常教學模式，經全市防疫會議討論，下週有146校停課，實施線上教學。

教育局以文字回覆中央社記者，評估授課模式的2大因素是健康及學習，當學校評估受疫情影響降低，已有部分學校恢復實體課程。另外，下星期也適逢畢業典禮、施打疫苗及國中段考等需辦理實體活動，因此，經風險評估後恢復實體課程。（編輯：方沛清）1110602