慈濟基金會結合4國際組織 協力援助烏克蘭難民
2022/6/3 11:34
（中央社記者張祈花蓮縣3日電）俄烏戰事將邁入第100天，慈濟基金會持續援助烏克蘭難民，2日晚間再與4個國際組織簽約合作，提供醫療用品、衛生用品、乾淨水源及運輸等人道援助。
慈濟慈善事業基金會今天發布新聞資料指出，2日晚間由執行長顏博文代表與空運連結賑災物流基金會（Airlink）、基督復臨安息日會安澤國際救援協會（Adventist Development and Relief Agency，簡稱ADRA）、世界健康基金會（Project Hope）、世界希望國際基金會（World Hope International）線上簽約合作。
世界希望國際基金會董事長約翰．萊恩（John Lyon） 表示，摩爾多瓦共和國是歐洲人均收入最低的國家，接納近全國人口一半數量的烏克蘭難民，並提供免費醫療服務，將持續關注糧食、飲用水狀況及社區安全事務。
世界健康基金會執行副總克里斯．史柯貝克（Chris Skopec）指出，烏克蘭醫療院所遭武裝攻擊，缺乏藥品、醫材、治療儀器，曾遇到逃離戰區的護理師轉述，物資缺乏、超時工作造成的精神壓力已淹沒他的專業訓練及經驗。
空運連結賑災物流基金會董事長史蒂芬．J．史密斯指出，這樣巨大的人道危機需要多方合作，5個組織合作可將藥品、醫療設備、公衛物資送往烏克蘭及摩爾多瓦的醫療機構。
顏博文表示，4個合作夥伴都各有專長，提供運輸、醫療衛生用品、乾淨水源及人道援助資源，慈濟則是親自執行關懷，盼能更全方位幫助烏克蘭難民。（編輯：黃世雅）1110603
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