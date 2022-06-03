高雄學童及維持社會正常運作人員 每人發2劑快篩

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高雄市長陳其邁（中）3日召開COVID-19防疫記者會宣布，社福第一線社工、基層防疫人員、教育相關單位所屬教職員工、市場或大樓管理員等民生服務人員、大眾運輸工作人員等，每人發放2劑快篩。中央社記者曾以寧攝 111年6月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高市府今天宣布，含社工、教職員工、民生服務、大眾運輸等維持社會正常運作與防疫相關人員，每人發2劑快篩。國小及幼兒園學童除中央配發每人4劑快篩，市府再加碼每人2劑。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，維持社會正常運作、防疫相關人員，每人發放2劑快篩。對象包含社福第一線社工、基層防疫人員、教育相關單位所屬教職員工、市場或大樓管理員等民生服務人員、大眾運輸工作人員等。

中央今天宣布將發放高中、國中、國小、五專前3年學生，每人發放4劑快篩，6日會配送到校，由學校統一發放。高雄市政府教育局長謝文斌說，高雄加碼國小、幼兒園可再多領2劑快篩，已陸續配送到各校。

高市孕婦今天起憑媽媽手冊、身分證可到各地衛生所領快篩試劑，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，到今天中午為止已有23人前往領取。

高市府表示，快篩試劑所有發放對象，含社福、教育（含學生）、孕婦、基層防疫、民生服務、大眾運輸等約80多萬人，目前已發放約99萬劑；還有30萬人共60萬劑，將由主管局處機關和民間單位協助發放。

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兒童疫苗接種狀況，高市府說明，上午在高雄展覽館兒童疫苗接種站有1471人事先上網預約（1102人上午已接種完畢），另有425人是隨到隨打。高雄兒童疫苗接種率已達64.7%，並持續開設5到11歲兒童疫苗接種特別診。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增1萬790例確診，高市府表示，其中有境外移入、系統重複及改判共15例，快篩判陽比例達95.5%，顯示民眾對快篩試劑領用越來越方便，判定確診管道也越來越暢通。（編輯：孫承武）1110603