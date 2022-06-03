北市議員侯漢廷自爆重複確診 曾與柯文哲會談

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（中央社記者劉建邦台北3日電）國內COVID-19疫情延燒，台北市議員侯漢廷4月底確診後解隔離，他今天指出，自己重複確診，解隔離後，除較易疲憊、喉嚨不適，並無其餘症狀，且昨天才跟台北市長柯文哲會談。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，新黨籍北市議員侯漢廷透過臉書（Facebook）發文指出，自5月初解隔離後，除較易疲憊、喉嚨不適，並無其餘症狀。

他說，日前家人確診，依規定無症狀且打疫苗無須匡列隔離，除不出入公眾場所也戴滿2層口罩，與人因公面對面交談不超過3分鐘，殺菌消毒液噴好噴滿，且2天快篩陰性。

侯漢廷表示，1日咳嗽，昨晚發燒頭暈，退燒後整夜喉嚨狂咳，較上個月確診嚴重，昨晚今晨快篩陽性，有新症狀、有接觸新確診者，是重複感染。

他表示，昨天下午才跟柯文哲面對面，會談3分鐘，希望柯文哲不要被他感染。

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此外，國民黨籍台北市議員徐弘庭也在臉書發文，因跟家中長輩同住，每天回家前會用快篩檢測，沒想到昨晚完全沒症狀，居然出現2條線，往醫院掛急診做PCR檢驗，今天上午接到簡訊通知Ct值15，對於這幾天接觸民眾及朋友非常抱歉。

台北市議員中曾染疫的包含無黨籍議員黃郁芬和陳建銘、民進黨議員王閔生、林世宗、鍾佩玲、梁文傑，新黨議員侯漢廷，國民黨議員戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀、郭昭巖陸續確診，共12人確診，部分議員已解除隔離。（編輯：李錫璋）1110603