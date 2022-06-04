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新北4共享運具業者 違規會員聯合通報上路

2022/6/4 16:41
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（中央社記者沈佩瑤新北4日電）新北市政府與iRent等4家共享運具業者建立重大違規聯合通報機制，即起針對酒駕、無照駕駛等重大違規會員，永久停權使用共享運具，避免有心人士向不同業者註冊帳號闖關。

新北市政府交通局近日發布新聞稿指出，新北市自民國109年12月9日公布共享運具經營業管理自治條例後，核許iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare等4家在新北市轄內營運。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，4家共享運具業者計投入1萬7246輛共享機車、1263輛共享汽車，會員人數共約達120萬人。

吳政諺說，針對酒駕、超速等重大違規情事，因礙於保護個資，原僅於單一業者對違規會員施予停權，卻有部分人士心存僥倖，仍向其他業者註冊申請會員、繼續使用共享運具，尤其是無照的青少年冒用家長或他人帳號租借共享運具，成為道路交通安全的高危險因子。

吳政諺表示，為杜絕此現象，交通局依道路交通安全督導會報建議研議後，由交通局、交通警察大隊與業者建立共享運具重大違規聯合通報機制，即起將酒駕、無照駕駛、冒名借用帳號及嚴重超速等列為重大違規項目。

交通局表示，透過聯合通報機制，其他共享運具業者可得知違規會員資訊，以拒絕受理新申請註冊或繼續使用共享運具，提升交通環境安全。

此外，交通局表示，4家業者並將於今年底前完成建置共享運具查核平台系統，定期輸入停權名單、停權時間及違規類型等相關資訊，全力遏止重大違規情事發生，保障其他用路人的交通安全。（編輯：方沛清）1110604

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