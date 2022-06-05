疫情延燒 台中市府：還有約5成專責病床可因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中5日電）中央疫情指揮中心昨日指出，估中南部疫情將於1週內達到高峰。台中市衛生局表示，台中市疫情目前屬於高原期，市內還有5成專責病床為空床可因應，但會採滾動式調整病床使用。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨日指出，目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情呈現「北降、南升」趨勢，估中南部疫情將於1週內達到高峰，會持續關注醫療量能。

台中市政府今天召開COVID-19疫情線上記者會，媒體提問，如何看待中南部疫情將在1週內達到高峰。對此，台中市衛生局長曾梓展表示，台中市疫情目前屬於高原期，但醫療量能還是足夠，專責病床共有1624床，有近5成的空床。在專責病床中，兒童專責病房有167床，目前使用超過7成，仍有病床可用。

曾梓展指出，輕症患者但屬高風險族群，目前仍會收治住院，若疫情持續攀升，需要更多病床，會將輕症患者轉到加強版防疫旅館，或是提供醫療的建議替代所，滾動式調整病床使用。

媒體提問，有家長幫孩子預約接種COVID-19疫苗，但接種當天夫妻卻雙雙確診，導致無人帶學童到診所施打。

曾梓展對此表示，可由其他親友帶去接種，或是等7天後家長解隔離再去接種，台中市學校在6月10日結束輝瑞兒童疫苗施打，但衛生局仍會提供相關疫苗在醫療院所、外展站，提供家長預約。（編輯：戴光育）1110605