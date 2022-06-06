陳智菡指總統暗崁防疫資訊 議員：帶風向不適任

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北6日電）北市府發言人陳智菡日前指總統蔡英文「暗崁」重要防疫資訊，遭議員江志銘質疑說法沒證據，是帶風向，不適任市府發言人。市長柯文哲說，如果是討論防疫就很奇怪，為什麼當時疫情最嚴重的雙北沒有人受邀。

柯文哲今天列席台北市議會市政總質詢，民進黨議員江志銘表示，陳智菡日前在沒有任何證據之下，指控蔡總統對市府隱匿重要疫情資訊，衛生局長黃世傑已在答詢時表示，中央有關疫情的資訊完全公開透明，並沒有隱匿的情事。

江志銘指出，陳智菡的發言已經超出政治口水的範圍，涉嫌散布疫情謠言或不實訊息，是帶風向、以假訊息抹黑蔡總統，顯然已不適任市府發言人，應立刻進行職務調整。

柯文哲說，陳智菡是市府發言人，發言代表台北市政府，講話一定有證據，不過民進黨的發言也不用蔡總統回答，所以發言人的問題，由發言人自己回答比較好。

陳智菡指出，蔡總統4月6日在總統官邸進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議，前副總統陳建仁及衛福部長陳時中都有出席，並在會中提供一份列載很多疫情分析跟參考資料的密件，卻沒有邀請當時疫情最嚴重的雙北首長，這就是蔡總統「暗崁」重要防疫資訊的明確證據。

江志銘追問，是否因為沒有邀請雙北首長，陳智菡就認為蔡總統「暗崁」疫情資訊。陳智菡說，對，包含在會中提供的密件，中央有很多資訊沒有呈現給雙北，這些指控可受公評，不是抹黑。

江志銘質疑，但黃世傑說所有疫情資訊都是公開的。陳智菡強調，那份密件就從來沒有提供給北市府及市府的防疫人員。

江志銘表示，發言人應該是代表市府發表立場，不是加諸揣測、抹黑的意見，陳智菡已經逾越發言人角色，柯文哲還認為不用調整職務。

柯文哲回應，總統府應說明，那一場會議的本質是什麼，如果是黨內聊天聯誼會就算了，但如果是討論疫情就很奇怪，為什麼當時疫情最嚴重的雙北沒有人受邀，重點是會議上提供的資訊到底是什麼。

江志銘重申，他現在要討論的是發言人是否適任；柯文哲則回應，「議員意見我們聽到了，我們回去再討論。」

社民黨籍議員苗博雅5月31日質詢時要求黃世傑說明「暗崁」說，黃世傑當時回應，「不知道隱匿什麼」，苗博雅為此要求陳智菡1週內、6月7日前以正式公文回覆，提出證據。（編輯：李亨山）1110606