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梅雨鋒面報到 屏縣府呼籲農漁民防範提早因應

2022/6/7 09:46
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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）中央氣象局預報，梅雨鋒面7日起影響台灣，屏東部分區域有陣雨或雷雨、局部大雨發生機率，屏東縣政府呼籲農漁民提早因應防災。

屏東縣政府農業處長鄭永裕透過新聞稿表示，鋒面影響程度變動度大，呼籲農漁民密切注意天氣動態，位在低窪、易淹水蔬菜田，強化排水設施；不耐雨害的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，果樹類則是9分熟成就要採收，避免含水量過高而受損；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

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鄭永裕說，漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整水塘水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失；海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊，必要時可考慮搶收養殖物，避免損失；畜牧業則是要留意禽舍加固、防止因雨漏電。

縣長潘孟安指出，農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，倘有災情，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，彙整提報行政院農業委員會協助受損農產業迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。（編輯：黃世雅）1110607

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