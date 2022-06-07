嘉縣梅山國中舊址將建生命園區 民眾拉布條抗議

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嘉義縣梅山鄉公所將在舊梅山國中用地興建環保生命園區，7日上午舉辦公聽會，引來民眾舉白布條、標語抗議園區設立會影響在地發展。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月7日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣梅山鄉公所將在舊梅山國中用地興建環保生命園區，今天上午舉辦公聽會，引來民眾抗議園區設立會影響在地發展；公所說，尊重民意會擇日再辦公聽會和說明會。

嘉義縣梅山鄉公所上午在梅山市區玉虛宮舉辦興建環保生命園區公聽會，但公聽會還未開始，當地民眾就在會場後方拉布條、舉標語抗議，反對在梅山國中舊址設立殯葬園區。

抗議民眾告訴中央社記者，梅山國中舊址離梅山公園很近，送葬的隊伍將從梅山市區經過，一天到晚哀歌充斥整個街道，觸大家的霉頭，外地的人還敢來梅山玩？還敢來梅山公園賞花嗎？

縣議員陳信文則說，園區動工前要與鄉親做好溝通，在民怨沸騰時應暫停有爭議的建設。

梅山鄉長林俊謀說，生命園區規劃由外環道接162縣道、國道3號，不會影響梅山市區交通。興建生命園區是造福地方，讓梅山人在自己土地上走完最後一程，會擇日再辦公聽會和說明會。

梅山鄉公所表示，園區地點在梅山國中舊址，臨近中學路，總工程經費約新台幣1.5億元，鄉公所負擔1成，其餘由上級補助，預計年底完成相關規劃。（編輯：謝雅竹）1110607