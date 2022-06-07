坤輿掩埋場重新申請試運 自救會籲縣府先釐清爭議

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場爭議未解，業者4月重新申請試運轉計畫，地方自救會今天再前往苗栗縣政府前陳情，訴求相關設置文件疑義及訴訟未確定前，不應核准試運轉。

反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會今天發動近百名村民，會同時代力量立委陳椒華、苗栗縣議員宋國鼎等人在苗栗縣政府前高呼「垃圾滾出苗栗縣」、「苗縣府不要護航」等口號，堅決捍衛家園不受污染。

自救會指出，坤輿公司於4月1日重新向苗栗縣政府申請試運轉計畫後，自救會就曾至縣府要求相關爭議和訴訟未確定前，不應同意試運轉，當天縣府表示俟行政訴訟判決結果辦理；5月27日環保署也函覆自救會，強調坤輿掩埋場案相關爭議尚未釐清確認及行政訴訟尚未判決前，如坤輿公司再申請試運轉計畫，應於核准前審慎檢視資料之合法性及正確性，並再次查核確認掩埋場相關設施是否符合法令規定及正常運作。

陳椒華表示，20年前縣府許可坤輿掩埋場興辦事業計畫有諸多瑕疵，尤其聯外道路、入口處建物當辦公室、地磅、溜池、隔離綠帶面積不足等，更涉及農地違法變更以及應環評而未環評等爭議，應撤銷原處分並重新檢視審查。

陳椒華指出，此案已向監察院、法務部廉政署提告苗栗縣政府涉嫌瀆職及圖利坤輿公司，並向苗栗地檢署控告坤輿公司涉嫌偽造文書，她呼籲縣府在相關爭議釐清前，絕對不可違反監察院和環保署的意見而逕自同意試運轉。

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反坤輿自救會會長陳清鑫表示，造橋鄉親長期在坤輿場區前埋鍋造飯抗爭，過程中經過2次苗栗縣環保局放行試運轉計畫，都發生相當大的衝突，為了保護造橋鄉龍昇村的好山好水，以及灌溉500甲農田的大潭水利工作站水源的潔淨，鄉親們會持續站出來努力發聲。

苗栗縣政府環保局副局長沈鳳臺接受媒體聯訪回應，業者重新提送試運轉計畫，縣府正在審理中，有關鄉親、機關等相關單位來函事項及爭議點，縣府正逐一檢視，務使此案利害關係人都能得到合理公平的對待，他也強調，縣府對於此案立場一貫保持公平公正、專業嚴謹態度來審視案件。（編輯：方沛清）1110607