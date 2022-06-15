坤輿掩埋場案獲准試運轉90天 自救會：抗爭到底

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）坤輿科技股份有限公司在苗栗縣造橋鄉申設乙級事業廢棄物掩埋場，獲縣府核准試運轉90天；長期在場區前抗爭的自救會今天表示，將加派人手阻止廢棄物進場，抗爭到底。

坤輿掩埋場案於民國109年獲縣府同意試運轉計畫，因地方民眾憂心帶來污染，強烈反彈並籌組自救會抗爭，業者遲未能在期程內完成；今年4月，業者重提試運轉計畫，苗栗縣政府環保局昨天發文核准。

反坤輿自救會成員長期在坤輿場區門前搭設帳棚及路障「埋鍋造飯」，在得知業者將重啟試運轉後，今天凌晨吊掛6塊大型水泥塊，堆置在大門口左側，防止載運廢棄物的大型車輛進場。

自救會總幹事陳祺忠表示，對於縣府核准業者試運轉的決定，「雖然遺憾，但不意外」，將加派人手守護，加強防禦工事，自救會成員接下來90天會努力堅守下去，保護造橋龍昇村的好山好水，不讓垃圾污染地方環境。

苗栗縣議員宋國鼎透過臉書發文批評，苗栗縣政府無視諸多爭議與違法事實，核准坤輿掩埋場試運轉計畫，地方鄉親又要提心吊膽、輪值守夜，再多言語都難以表達憤怒，他並質疑，坤輿此次試運轉使用桃園市蘆竹區的地磅站，是否為規避坤輿門口的地磅站應納入開發範圍的爭議。

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苗栗縣環保局秘書蔡政勳今天接受媒體聯訪指出，坤輿公司4月1日再次提出試運轉計畫申請，針對民眾陳情疑義事項，環保局已詳加檢視並審查其計畫內容，符合法規要件，秉持行政機關依法行政原則，核准自111年6月14日起，為期90天的試運轉計畫。

蔡政勳表示，坤輿案受社會各界矚目，且環保署已介入調查，縣府已就環保署要求釐清及調查事項，逐一函覆說明並檢附佐證資料；至於地磅站部分，環保署曾做過解釋，如業者受限廠區無法設置磅秤，仍可由取得經濟部檢驗合格之「第三公正單位」進行過磅。（編輯：方沛清）1110615