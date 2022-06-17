反坤輿掩埋場自救會抗爭 苗栗政界人士聲援

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苗栗縣政府日前核准坤輿掩埋場試運轉計畫，反坤輿自救會17日在坤輿場區門口召開記者會，宣示為保護家園環境將抗爭到底，前苗栗縣長劉政鴻（前右3）、民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎（前左2）及時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎（前左1）等人到場聲援。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣政府日前核准坤輿掩埋場試運轉計畫，反坤輿自救會今天宣示抗爭到底，前苗栗縣長劉政鴻、民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎及時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎都到場聲援。

坤輿科技股份有限公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設乙級廢棄物掩埋場案，獲縣府核准自6月14日起，試運轉90天，引爆自救會怒火，今天發動鄉親在坤輿場區門口召開記者會，宣示為保護家園環境，將抗爭到底，包括劉政鴻、徐定禎、宋國鼎及國民黨縣議員廖秀紅、無黨籍議員曾玟學、民進黨議員劉順松等人到場力挺。

反坤輿自救會長陳清鑫指出，縣府無視監察院的調查報告及環保署函文，14日再次放行坤輿試運轉計畫，這2天，業者調派機具試圖移走自救會阻擋的水泥塊，鄉親以肉身阻擋，有長輩被鐵門劃傷手臂，未來90天，無論如何，大家仍會堅守，不讓廢棄物進場。

陳清鑫說，坤輿是20年前的老案子，設施恐已老舊，連日大雨後，掩埋場大坑的水已乾，顯示防水布已破掉滲漏，旁邊就是大潭水利工作站，周邊500公頃農田灌溉都有遭污染之虞，環境一旦被破壞，就永遠回不去了。

劉政鴻表示，此案在他當縣長時，經環保署訴願委員會已經駁回，如今竟又死灰復燃，鄉親在這裡守了1年7個月，一再陳情，縣府怎可一意孤行，做這種缺德、遺害子孫的事。

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苗栗縣政府環保局透過新聞稿回應，本案已針對監察院、環保署等中央機關來函調查事項提報回復說明資料，各項疑慮事項已逐一查明釐清，並多次發布新聞說明，重申依法行政，秉持公正、專業、嚴謹態度與立場，絕無有任何包庇及放水情形，後續亦將落實執法，請外界勿惡意指控。

坤輿案於民國91年取得苗栗縣政府核備同意設置文件，當時因地方抗爭及疑有收賄等案件而停滯；沉寂近20年後，業者重啟開發案，109年底獲縣府同意試運轉，再次引起鄉親強烈反彈，組成自救會在場區門口「埋鍋造飯」，因而未能如期完成試運轉測試，今年4月1日，業者重新提出試運轉申請，縣府6月14日發文同意。（編輯：方沛清）1110617