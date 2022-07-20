立委質疑坤輿租用地磅站適法性 苗縣府：無護航

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）時代力量立委邱顯智、王婉諭等人今天針對苗栗縣坤輿掩埋場案爭議，質疑縣府對業者租用地磅站適法性問題涉嫌放水、護航；苗栗縣政府環保局除提出說明，並澄清絕無護航情事。

坤輿科技股份有限公司在苗栗縣造橋鄉申設乙級廢棄物掩埋場，引發地方居民組自救會在場區門口「埋鍋造飯」抗爭，自救會指出，有接獲消息，業者近日可能進場「全量試運轉」，將全力守護家園。

立委邱顯智、王婉諭及苗栗縣議員參選人葉忠倫今天在立法院開記者會質疑，坤輿公司申請試運轉，起初租借的地磅站遠在80公里外的桃園市，後來雖改租借苗栗縣內頭份、造橋2處地磅站，但頭份的地磅站是蓋在農牧用地，於法不合，縣府卻讓業者繼續試營運，有放水、護航之嫌。

苗栗縣政府環保局透過新聞稿回應，坤輿公司提送頭份地磅相關佐證資料中，除有同意使用契約書外，也有經濟部標檢局度量衡檢驗合格證書相關文件，但相關資料僅記載地磅所屬門牌地址，並無明確清楚地號，基於難以判別是否合於土地使用相關規定，因此，縣府並未同意坤輿公司使用。

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環保局指出，至於另一處位於造橋的地磅，因已符合第三公證過磅單位相關規定及環保署函釋定義，且坤輿公司並已出具雙方合意之使用契約書，故依法准予坤輿公司所請。

環保局表示，針對坤輿公司所提試運轉計畫，縣府審查過程均依廢棄物清理法及公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法等相關規定辦理，本於事實及法令，過程嚴謹，無任何放水或護航情事，請外界勿隨意指控。（編輯：李錫璋）1110720