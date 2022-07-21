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坤輿掩埋場試運轉抗爭爆衝突 立委譴責暴力

2022/7/21 09:32（7/21 23:37 更新）
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苗栗縣坤輿掩埋場業者21日凌晨為完成試運轉欲清除自救會設在門口的水泥路障，雙方發生流血衝突，造成8人受傷、身體不適送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月21日
苗栗縣坤輿掩埋場業者21日凌晨為完成試運轉欲清除自救會設在門口的水泥路障，雙方發生流血衝突，造成8人受傷、身體不適送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月21日
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（中央社記者郭宣彣苗栗21日電）苗栗縣坤輿掩埋場抗爭今天凌晨爆發流血衝突，立委洪申翰與陳椒華今天表示，苗栗警方放任黑衣人對居民暴力，未善盡保護人民責任，譴責暴力。

坤輿科技股份有限公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設乙級廢棄物掩埋場，引發地方居民組自救會在場區門口「埋鍋造飯」抗爭多時，自救會近日接獲消息，業者這2天將進場「全量試運轉」，並動員人力排除民眾。今天凌晨3時許，業者與民眾爆發衝突。

民進黨立法委員洪申翰在臉書發文指出，他在凌晨趕到坤輿現場，後來，黑衣人從側邊山坡突然出現，將民眾、學生拖入人群中毆打，並拿出胡椒噴霧噴向在場民眾，甚至直接對臉直噴，並用暴力推擠、衝撞，投擲三角錐、椅子，有民眾更被打到頭破血流、手腳抓傷。

洪申翰表示，他也被噴到胡椒噴霧、被丟鐵塊，眼睛感到又辣又痛，當場眼睛無法睜開。

洪申翰說，苗栗縣警察局警力，在這次衝突時，以盾牌推擠民眾，卻放任另一頭黑衣人對居民暴力、拳打腳踢，還有民眾被打到躺在地上，但在發生暴力時，卻沒有任何盾牌在對著黑衣人，防止黑衣人對民眾施暴。

洪申翰表示，昨天他也發出公文指出，坤輿此次的試運轉不具備合法性，且現在的地磅使用是違法的。

洪申翰指出，而苗栗縣環保局多年來一路放水，到最後被民意代表逼得不得不承認，於是在凌晨4時，環保局在現場表示，坤輿目前申請的地磅都不具備可使用的資格，因此，這2天的全量試運轉將有瑕疵。

時代力量立法委員陳椒華也透過臉書發文，對於半夜發生的流血衝突，譴責暴力行為與苗栗警方執法不力，未善盡保護人民的責任，她今天將前往苗栗縣，與民眾站在一起，盡一己之力，共同為居民守護家園。（編輯：管中維）1110721

時代力量立法委員陳椒華透過臉書發文，譴責暴力行為與苗栗警方執法不力。（圖取自facebook.com/ironprofessorchan）
時代力量立法委員陳椒華透過臉書發文，譴責暴力行為與苗栗警方執法不力。（圖取自facebook.com/ironprofessorchan）
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