坤輿掩埋場衝突案 業者抬棺控執法不公告警瀆職

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場為進行試運轉與自救會爆發衝突，業者今天抬棺到苗栗縣警局、公路總局苗栗工務段陳情， 控訴執法不公，並轉往地檢署控告竹南分局長瀆職。

坤輿科技股份有限公司業務經理王亞綺下午由數名員工及8旬老母親陪同，抬棺到苗栗縣警察局，抗議警方放任自救會占用國有道路及私人土地，堆置混凝土塊等路障逾1年，導致她發生車禍受傷，公司員工、車輛進出受阻，幾乎無法運作。

王亞綺手持苗栗縣政府核發同意試運轉公文表示，公司依法試運轉，包括廢棄物來源、數量、追蹤處置方法皆有明載，合法申設的掩埋處理廠卻遭違法抗議的地方惡霸攔路1年多，為在1月28日試運轉期限前完成運轉功能測試，昨天檢測公司車輛欲進入場區，也不得其門而入。

王亞綺說，警方本應嚴守行政中立，1年多來卻毫無作為，放縱自救會變本加厲，加上有民意代表撐腰，才更恣意妄為「堵在公司門口的水泥塊已堆疊約1層樓高」，她點名竹南警分局長林永勝執法不公，指派員警協助自救會成員非法阻撓公司營運所需車輛通行。

苗栗縣警局由政風室主任鍾政恭出面接下陳情書，王亞綺等人隨後轉往公路總局第二區養護工程處苗栗工務段表達抗議，接著赴苗栗地檢署遞狀控告林永勝涉嫌圖利、瀆職。

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竹南分局副分局長張中表示，因在地居民強烈反對坤輿設置廢棄物掩埋場並長期抗爭，業主與抗議居民雙方對於爭執事項，均互有提出告訴，目前尚在司法偵審中。

張中指出，因雙方於去年底爆發肢體衝突，造成多人受傷，至今於現場，言語衝突也不斷發生，警方秉持維護雙方安全及秩序為前提，在現場派遣警力區隔雙方保持秩序，對於兩方爭議提告事項，均依法受理偵辦移送，並未有袒護任何一方。（編輯：李錫璋）1110118