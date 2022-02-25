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質疑坤輿有黑道撐腰挨告 王婉諭：勿以提告轉移焦點

2022/2/25 14:52
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（中央社記者王揚宇台北25日電）苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場案風波持續；時代力量立委邱顯智、王婉諭今天說，他們之前質疑坤輿有黑道撐腰等，遭坤輿提告加重誹謗，根本是轉移焦點，呼籲坤輿面對問題、解決爭議。

苗栗縣政府109年底核准造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉計畫，遭當地龍昇村民組自救會長期抗爭，縣府110年3月5日宣布中止試運轉，但經業者提出訴願後，環保署於110年9月24日撤銷縣府處分，苗栗縣政府於同年12月24日發文同意坤輿恢復試運轉。

長期關注坤輿開發案的邱顯智、王婉諭透過媒體群組指出，今天收到坤輿公司的刑事自訴狀，指他們在今年1月22日召開記者會，指控自訴人（坤輿公司）有黑道撐腰或有黑道背景，有損自訴人社會評價及名譽之嫌。

邱顯智說，這20年來，龍昇村民受到暴力威脅、毆打，甚至村長家的廚房被縱火，而他去年12月在現場，看到有上百位黑衣人；因此，是否有黑道撐腰、是否有黑道背景，相信社會自有公評。

邱顯智指出，奉勸坤輿公司不要搞這些有的沒有的，坤輿背後的老闆應趕快把髒手移出龍昇村，還給村民一個乾淨的環境。

王婉諭表示，這20年來，鄉親受到暴力威脅，大家都很清楚，民眾心中也自有公評，奉勸坤輿公司不要把力氣花在以提告來轉移焦點，應該好好面對問題、解決爭議。（編輯：楊凱翔）1110225

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