立委陪同自救會申告 控坤輿涉偽造文書規避環評

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場案風波持續，立委陳椒華、賴香伶今天陪同自救會到苗栗地檢署申告，指控坤輿公司涉嫌偽造文書，使興辦事業計畫開發面積小於2公頃以規避環評。

坤輿科技股份有限公司發布聲明回應，立委及自救會所提偽造文書指控，過去曾於民國95年、97年經苗栗地檢署偵查終結，皆獲不起訴處分，不得再議，相關指控純屬個人猜測，一切交由司法調查結果。

時代力量立委陳椒華今天陪同反坤輿自救會成員，前往苗栗地檢署申告坤輿公司涉犯刑法偽造文書罪，民眾黨立委賴香伶也率民眾黨苗栗縣黨部多人到場聲援，高喊「控告坤輿偽造文書，要求停止試運轉、儘速偵辦」。

陳椒華指出，坤輿掩埋場興辦事業計畫書有多項內容刻意低報開發面積，牴觸法規。

她說，場區範圍應涵蓋聯外道路、水土保持設施、污染防制設施及管理設施等，因此包括掩埋場區、污水處理、滯洪及進出道路、管理辦公室、洗車場、暫存區、磅秤室、保養廠房、隔離綠帶等面積都應計入，但坤輿公司涉嫌透過土地分割方式，規避農地變更審查，且未將隔離綠帶、掩埋場管制站辦公室建築及空地等面積納入計算。

陳椒華表示，坤輿掩埋場的實際開發面積已超過2公頃，須送環評，且依「非都市土地審議作業規範」第26條規定，須有2條聯外道路才能通過審查，但坤輿至今只有1條聯外道路，依法根本不能通過。

她說，坤輿案雖早在民國91年取得「同意設置」文件，但仍在20年追訴期內，希望檢方立即啟動調查，還給鄉親遲來的正義。

坤輿公司業務經理王亞綺接受媒體訪問表示，自救會既然選擇透過司法途徑，公司也希望自救會能在合法的基礎上面對司法調查結果。她重申，公司是合法廠商，遭非法惡霸攔路不實指控，將全權交由律師處理。（編輯：張銘坤）1110120