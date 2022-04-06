坤輿爭議未解 綠委籲苗栗縣府勿許可試運轉

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（中央社記者王承中台北6日電））苗栗縣坤輿事業廢棄物掩埋場案風波持續，民進黨立委洪申翰今天表示，坤輿是否要做環評爭議未解，苗栗縣政府就同意讓坤輿試運轉，讓廢棄物進場，這不是包庇放水，什麼是包庇放水。

苗栗縣政府109年底核准造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉計畫，遭當地龍昇村民組自救會長期抗爭，縣府110年3月5日宣布中止試運轉，但經業者提出訴願後，環保署於110年9月24日撤銷縣府處分，苗栗縣政府於同年12月24日發文同意坤輿恢復試運轉。

民進黨立委洪申翰、湯蕙禎，以及自救會長陳清鑫今天在立法院群賢樓外召開記者會指出，環保署、苗栗議會已要求坤輿相關爭議未解和行政訴訟有結果前，縣府不可以核准試運轉許可，否則就是公然放水，讓人懷疑有不為人知的動機。

洪申翰表示，爭議沒有解決，行政訴訟也還沒判決，就讓廢棄物大搖大擺地進場，這不是包庇什麼是包庇，這不是放水什麼是放水。

他指出，廢棄物掩埋場的申設須經三道許可程序，分別是同意設置、試運轉測試和同意處理，試運轉測試實際上就是讓廢棄物倒進掩埋場計算處理量，縣府怎能在爭議未解決、行政法院訴訟也正在進行中，還沒有釐清坤輿到底要不要做環評，就讓廢棄物進場。

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湯蕙禎表示，坤輿掩埋場設置在水源區，距離在地居民灌溉水源大潭不到300公尺，牽涉灌溉面積超過500公頃，根本不適合設置掩埋場。且坤輿在申請時，把很多必要設施向他人租賃，來讓加總面積小於2公頃，規避環評和內政部區域計畫委員會審查，主管機關應立即廢照。

陳清鑫指出，坤輿根本未經過環評審查，掩埋場的塑膠布等設施等都設置超過20年，擔心老化、脆化的設施絕對無法防止廢棄物溶出，如果污水滲入地下水層讓灌溉水源被污染，必定會毀滅村民的生存環境。如果縣府膽敢包庇護航，自救會絕對誓死捍衛生存的土地水源、抗爭到底。（編輯：黃國倫）1110406