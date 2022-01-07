苗栗坤輿掩埋場案 立委與民團舉新事證要監院調查

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（中央社記者劉冠廷、管瑞平台北7日電）苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場案爭議多時，反坤輿自救會今天與時代力量立委陳椒華等人到監察院陳情，舉出新事證指控坤輿案違法農業法規，質疑苗栗縣長徐耀昌圖利廠商，要求監察院調查。

苗栗縣政府透過新聞稿回應，全案過程秉持專業與嚴謹態度，從嚴把關，行政部門依法行政，無圖利疑義。

苗栗縣政府民國109年底核准坤輿事業廢棄物掩埋場試運轉計畫，當地造橋鄉龍昇村民憂心掩埋場一旦設置將污染環境、水源，組成「反坤輿自救會」發動長期抗爭。

至去年3月5日，業者遲未能進場完成測試，苗栗縣府宣布中止坤輿試運轉；但業者提出訴願後，環保署9月撤銷縣府處分，縣府在12月24日發文同意坤輿恢復試運轉。

反坤輿自救會等多個民間團體，今天與時代力量立委陳椒華、邱顯智、王婉諭等人，到監察院外召開記者會，並遞交陳情書。

反坤輿自救會會長陳清鑫說，苗栗縣政府罔顧坤輿案的諸多程序爭議與環保問題，在坤輿公司訴願遭環保署撤銷試營運處分後，竟未向環保署提出說明，還於去年12月下旬再度同意坤輿掩埋場試營運，引發自救會與坤輿公司流血衝突，造成多名鄉親受傷。

陳椒華提出新證據指出，坤輿掩埋場不只聯外道路規避環評，連土地使用也違反分割農業用地規定，規避農地變更審查，苗栗縣政府涉及違法讓此案農業土地違法分割，縣府人員有圖利廠商及違法瀆職之嫌。

因此，陳椒華表示，他們今天特別來陳情，要求監察院調查，近日也將到廉政署，控告苗栗縣政府違反農業法規。

王婉諭說，坤輿爭議不斷，希望大家一起來重視這件事，鄉民們日夜守候捍衛自己的土地，卻無法獲得任何的正義與說明，希望監察院看到這次的狀況，將相關事證調查清楚。

苗栗縣政府指出，農業處依「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」規範，會同相關單位共同審認，絕無自救會所指違反審查作業要點等農業法規情事；環保局則照環保署訴願審議委員會的決定內容，遵循訴願法相關條文規定，恢復業者試運轉計畫。

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苗栗縣環保局重申，坤輿案審核過程邀請相關領域專家學者現勘及專業審查，確認符合法規及環工等專業學理後，始同意核准試運轉，後續仍將依法審查業者所提各項環保許可申請並加強查核，督促採行各項環保措施且須符合法規標準，避免影響環境品質。

苗栗縣環保局表示，自救會另向行政法院提起行政訴訟，縣府已提報相關資料供法院審酌釐清，最終依判決結果辦理。（編輯：康世人）1110107