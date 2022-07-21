坤輿掩埋場試運轉抗爭爆流血衝突 警民8人送醫

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苗栗縣坤輿掩埋場抗爭21日凌晨爆發流血衝突，業者為完成試運轉欲進場，對場外阻擋的自救會成員噴辣椒水，雙方互丟椅子，過程中一度混亂，造成警民8人受傷送醫，多名民代、鄉親也掛彩。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣坤輿掩埋場抗爭21日凌晨爆發流血衝突，業者為完成試運轉欲進場，對場外阻擋的自救會成員噴辣椒水，雙方互丟椅子，過程中一度混亂，造成警民8人受傷送醫，多名民代、鄉親也掛彩。

坤輿科技股份有限公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設乙級廢棄物掩埋場，引發地方居民組自救會在場區門口「埋鍋造飯」抗爭多時，自救會近日接獲消息，業者這兩天將進場「全量試運轉」，並動員人力排除鄉親。

今天凌晨3時許，多輛載運廢棄物的車輛接近場區，業者動用怪手準備清除自救會設在門口的水泥路障，引發鄉親隔著鐵柵欄聚集抗議，過程中，坤輿人員向外噴灑辣椒水，場外則有民眾拿起椅子向內丟擲欲反制，雙方衝突一觸即發。

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警方雖出動逾百名警力到場維護秩序，但坤輿人員從場內丟出石塊、交通錐，有民眾頭部遭砸傷，滿臉是血，引發鄉親群情激憤，雙方互丟椅子，現場一度混亂，造成8名警民受傷、身體不適陸續送醫，到場關切的立委洪申翰、苗栗縣議員曾玟學、前苗栗縣長劉政鴻也都被胡椒噴霧波及，痛到睜不開眼，縣議員陳光軒則在推擠衝突中掛彩。

警方最後出動優勢警力，組成人牆將雙方隔開，直到清晨，現場仍在對峙中。（編輯：徐睿承）1110721

苗栗縣坤輿掩埋場業者21日凌晨為完成試運轉欲清除自救會設在門口的水泥路障，雙方發生流血衝突，造成8人受傷、身體不適送醫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月21日