坤輿掩埋場爭議大事記

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苗栗縣坤輿掩埋場業者21日凌晨3時許為完成試運轉欲進場，與在場外的自救會成員爆發流血衝突，警方動員大批警力到場人牆阻隔雙方。中央社記者管瑞平攝 111年7月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場案，業者早年取得同意設置文件，因地方反彈沉寂多時後，近年捲土重來，居民組自救會抗爭，衝突不斷，經提起行政訴訟勝訴，苗栗縣政府今天宣布終止坤輿試運轉許可。

以下為全案大事記：

坤輿科技公司於民國91年取得苗栗縣政府核發掩埋場「同意設置」文件並完成工程興建。（中央社製圖）

--民國91年3月，坤輿業者取得苗栗縣政府核發「同意設置」文件並完成工程興建。

--94年8月，業者提出「試運轉計畫」經審查同意並完成測試。

--100年10月，業者申請「處理許可」，遭苗栗縣政府駁回。

--108年3月，坤輿公司再次提出處理許可申請送審，經縣府審查會委員決議，前次試運轉年代久遠，且需考量現行掩埋處理設施、污染防治設施及措施實際效能，應重新提送試運轉計畫。

--108年8月，坤輿公司提送試運轉計畫送審，惟未能就聯外道路部分提出合理說明。

--109年3月，苗縣府函復不同意試運轉計畫。

--109年12月，坤輿公司所提出試運轉申請資料，已包含土地主管機關認定聯外道路為現有巷道可供公眾通行，原缺失事項已獲補正，故縣府方依法核准90日之試運轉計畫。

--110年1月5日，造橋鄉親唯恐環境、灌溉水源遭污染，組織「反坤輿自救會」在場區入口處展開「埋鍋造飯」長期抗爭。

自救會110年1月5日發動民眾在坤輿事業廢棄物掩埋場門口抗議，現場祭天祈神，揚言要埋鍋造飯、長期抗爭以守護家園。（中央社檔案照片）

--110年3月5日，苗栗縣政府宣布中止坤輿公司試運轉計畫。

--110年6月，反坤輿自救會向台中高等行政法院提起行政訴訟案，指坤輿科技股份有限公司申設掩埋場案，因苗栗縣政府核准之行政處分有瑕疵，請求依環評法命開發單位實施環評審查，並於未完成審查前，應不得試運轉及實施後續開發行為。

--110年9月24日，經坤輿公司向環保署訴願成功，環保署要求苗栗縣政府撤銷中止坤輿試運轉處分。

--110年12月14日，坤輿提出試運轉計畫變更申請（廢棄物總量由原本8223.7公噸，降為2851公噸；種類減少，刪除原種類之土木及建築廢棄物、污泥、廢金屬、非有害觸媒4項）。

--110年12月24日，苗栗縣政府環保局同意恢復試運轉（依變更後計畫書內容進行測試），期程自110年12月27日至111年1月28日止。

--110年12月28日，坤輿業者載運覆土土方進場，與肉身阻擋自救會村民對峙、衝突，多人受傷。

坤輿業者110年12月28日安排載運覆土土方車輛進場時，與自救會成員對峙爆發拉扯衝突。（中央社檔案照片）

--111年1月25日，坤輿業者申請鑑界，劃清私人土地與場區聯外道路地界，要求公路總局排除自救會占用省道台1線所設路障。

--111年4月，坤輿業者重新申請試運轉計畫。

--111年6月，苗栗縣政府核准坤輿試運轉計畫，自111年6月14日起，為期90天。

反坤輿自救會成員15日吊掛多塊大型水泥塊堆置場區大門口旁，防止載運廢棄物的大型車輛進場，強調將持續堅守到底、保護家園。（民眾提供）

--111年7月21日凌晨，坤輿業者為完成試運轉，出動怪手及保全人員吊離門前阻擋的水泥石塊及圍欄，讓載運廢棄物車輛進入掩埋場，與自救會及聲援人士爆發流血衝突，8人送醫。

--111年7月21日，台中高等行政法院判決苗栗縣政府敗訴，仍可上訴最高行政法院，全案尚未確定。

--111年7月21日，苗栗縣政府環保局宣布，自救會行政訴訟案判決縣府敗訴，立即中止坤輿試運轉許可。（編輯：方沛清）1110721