反坤輿行政訴訟勝訴 自救會談流血衝突譴責暴力

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苗栗縣坤輿掩埋場抗爭21日凌晨爆發流血衝突，業者為完成試運轉欲進場，對場外阻擋的自救會成員噴辣椒水，雙方互丟椅子，過程中一度混亂，造成警民8人受傷送醫，多名民代、鄉親也掛彩。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣坤輿掩埋場業者今晨突襲欲載廢棄物進場，與抗爭民眾爆發流血衝突。自救會與聲援人士控訴坤輿打人暴行時，欣慰自救會行政訴訟勝訴消息，讓堅守一整夜的鄉親一度哽咽。

坤輿掩埋場業者為完成試運轉進場，今天凌晨突襲發動數百名黑衣保全人員，動用怪手欲清除自救會設在場區門口的水泥路障，大批自救會成員隔著鐵柵欄抗議，卻遭場內保全噴灑辣椒水，引爆衝突。

衝突過程中，有民眾拿起椅子丟往場區，場內保全則持續向外噴辣椒水，甚至將椅子、鐵塊、石塊、交通錐等砸向人群，造成8人受傷送醫，多名前往聲援的民代也遭波及掛彩。

反坤輿自救會事後會同跨黨派民代及年底選舉參選人召開記者會，痛斥坤輿業者動用黑衣人的惡質暴力，並譴責苗栗縣警察局放任衝突發生。

會中，時代力量立法委員邱顯智表示，衝突過程中，事前已有消息傳出業者這幾天將強勢進場，他多次要求內政部、警政署派駐警力，但數百警力到場卻無法保護村民，連立委、議員，都被噴辣椒水。

邱顯智指出，在自救會強力要求下，警方才與苗栗縣環保局稽查每輛貨車，赫然發現駕駛所持的地磅單，過磅地點在新北市，根本不符申請規定，這時警方才要求砂石車駛離，實在「太誇張」。

造橋鄉龍昇村長陳吳滿玉說，坤輿公司過去已有多次傷人紀錄，這一次變本加厲，多名鄉親遭攻擊受傷，有5人住院，還有1人載著父親去醫院後要趕回現場，沒想到在半路遭黑衣人攔截、毆打，真的「很可惡」。

苗栗縣議員陳光軒露出手臂上傷口表示，雖然5個多小時過去，但全身還是因辣椒噴霧灼熱難耐，首次嘗到「痛不欲生」的感覺，少部分的挫傷雖無大礙，但不能接受警方第一時間沒有任何排除作為，放任黑衣人進行攻擊，造成多人受傷送醫。

民進黨立委湯蕙禎譴責暴力，並質疑警方在衝突發生時，只把盾牌對向赤手空拳的鄉親，用盾牌向鄉親推擠，「請問是在保護苗栗鄉親？還是在為坤輿保駕護航」。

圖為6月15日反坤輿自救會吊掛多塊水泥塊堆置場區大門口旁。（民眾提供）

坤輿科技公司在苗栗縣設置掩埋場，法院21日宣判因坤輿公司未實施環評，苗栗縣政府應停止開發。（中央社製圖）

警政署長黃明昭上午近11時抵達抗爭現場時，民進黨立委洪申翰表示，場內保全每個都是嫌疑犯，警方理應入內逐一盤查身分，再視情況是否逮捕，但苗栗縣警局就是不願進去，看著他們從後方山邊流竄。

黃明昭聽取民代、自救會人員陳述衝突經過及傷勢，向立委說明，警方在場維護秩序原則，是盡量將雙方區隔開，後續會檢討警力調度部署，他強調陳抗活動絕不容許有暴力行為出現，已要求苗栗縣警察局務必嚴辦。

記者詢問，警方這次處理是否有疏失。對此，黃明昭說，會針對整起事件進行檢討，若有缺失「該檢討一定會檢討」，但對於違法者一定嚴辦絕不寬貸，他也慰勞現場員警辛苦，提醒務必適時補充水分。

就在自救會召開記者會控訴業者暴行的同時，台中高等行政法院宣判，自救會於民國110年6月提起的行政訴訟案，坤輿公司因未實施環評，苗栗縣政府應停止掩埋場的相關開發。台中高等行政法院的判決，讓堅守一整夜的村民都感到十分欣慰。

陳吳滿玉一度哽咽表示，聽到自救會勝訴消息後，「大家都真的很開心」，這2年多來，村民實在很無奈，痛苦指數超標，今天總算心裡放鬆許多。

陳吳滿玉說，為了守護這塊土地，村民還是會在現場埋鍋造飯，等到9月13日「公民營廢棄物清除處理機構管理辦法」落日條款期限一到，坤輿公司早年取得的同意設置文件若失效，大家才能安心回家。

另外，苗栗縣警察局長陳武康接受媒體訪問時表示，在進場的過程，警方有懷疑坤輿所僱用的部分保全、工作人員，可能涉及一些幫派分子或不明人士，都依法盤查列管、告誡。

陳武康指出，因為一時之間爆發衝突，有噴辣椒水、有丟椅子的，現場針對坤輿的保全噴辣椒水及丟椅子部分，依現行犯逮捕2人，依法送辦；此外，針對現場7輛貨車開出違規停車罰單，要求14輛貨車調頭駛離。

陳武康呼籲，不管是自救會或坤輿，一定要理性，站在警方的立場，絕對沒有偏袒任何一方，如果有任何違法，絕對依法嚴辦、制裁暴力，絕對不手軟，依據相關法令規定強勢執法。（編輯：戴光育）1110721