坤輿掩埋場抗爭衝突 警逮2現行犯另開7罰單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣坤輿掩埋場業者21日凌晨3時許為完成試運轉欲進場，對場外阻擋的自救會成員噴辣椒水，雙方爆發流血衝突，警方動員大批警力到場人牆阻隔雙方，直到清晨天亮仍持續對峙。中央社記者管瑞平攝 111年7月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場案今天凌晨爆發流血衝突，縣警局表示，現場逮捕坤輿公司噴灑辣椒水及丟擲椅子的2名現行犯，針對其他不法分子蒐證調查後依法偵辦，並對貨車違規停車開出7張罰單。

苗栗縣警察局發布新聞稿指出，坤輿公司為進行廢棄物掩埋試運轉，今天凌晨雇用保全工作人員約400人、8輛遊覽車前往現場，警方為維護現場人員安全，在周邊道路設置攔查點逐一盤查過濾可疑人車。

警方表示，「反坤輿自救會」成員及造橋鄉民以維護好山好水、護鄉護土地及試營運不合法等理由，動員60餘人守在坤輿場區前，立委洪申翰、湯蕙禎、縣議員陳光軒、陳品安、曾玟學、行政院政務顧問徐定楨、前苗栗縣長劉政鴻等人也到場聲援，欲阻止試運轉載運垃圾車輛進入。

警方指出，凌晨3時許，坤輿科技公司出動怪手及保全人員，為順利讓試營運車輛進入掩埋場，意圖吊離門前阻擋的水泥石塊及圍欄，造成雙方對峙，現場爆發衝突，過程中造成自救會人員3男3女受傷，坤輿公司保全1男，以及1名員警受傷，合計5男3女共8人送醫，現場指揮官竹南分局長廖修鴻也立即指揮警力將雙方人員隔離。

縣警局表示，這次規劃動用近300名警力，現場逮捕坤輿公司噴灑辣椒及丟擲椅子之現行犯2名，帶回偵詢移送偵辦，針對其他不法分子，將蒐證調查後依法偵辦；此外，警方也針對現場7輛貨車開出違規停車罰單，要求14輛貨車調頭駛離。

苗栗縣警察局長陳武康上午到場坐鎮指揮時表示，警察本於行政中立及依法行政立場，全力維持現場秩序及人員安全，對於違法脫序及蓄意滋事者，將依法蒐證嚴辦，公權力不容受到挑戰。（編輯：卞金峰）1110721