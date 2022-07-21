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坤輿掩埋場爆衝突 警政署追究坤輿和保全公司責任

2022/7/21 11:28（7/21 23:37 更新）
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（中央社記者劉建邦台北21日電）苗栗縣坤輿掩埋場抗爭今天凌晨爆發流血衝突。警政署指出，要求苗栗縣警察局嚴正執法，絕不寬容暴力，並追究坤輿和保全公司責任，及追查保全公司人員是否具合法資格。

苗栗縣坤輿掩埋場抗爭在凌晨爆發流血衝突，業者為完成試運轉欲進場，對場外阻擋自救會成員噴辣椒水，雙方互丟椅子，過程中一度混亂，造成警民8人受傷送醫，多名民代、鄉親掛彩。

警政署發布新聞資料表示，依苗栗縣警局申請調派警力支援，全力維護現場秩序，期間發生零星衝突，造成部分民眾及員警受傷，當時除呼籲雙方冷靜，已指示苗栗縣警局積極蒐證，嚴正執法，絕不容許再發生任何違法行為。

警政署指出，針對此衝突事件，要求苗栗縣警局立即調閱相關監視影像究辦，決不寬貸，嚴懲暴力行為，並追究坤輿和保全公司責任，及追查保全公司人員是否具合法資格。

警政署表示，人民行使權利均不容發生違法脫序行為，警方必將全力防處危害安全狀況發生，維護社會秩序安定。（編輯：方沛清）1110721

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