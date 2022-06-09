苗栗縣高中以下學校6/13起恢復實體上課

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣政府今天宣布，考量各校已陸續施打疫苗，縣內高中及國中、小學、公立幼兒園自6月13起恢復實體課程；國三得實施線上遠距教學至畢業典禮前一天。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，截至昨天，縣內校園確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數已降為110人，5至11歲第1劑疫苗接種率已近80.1%，12至17歲國、高中生第2劑接種率已達92.6%，並將於6月30日前完成第3劑校園接種，考量以上情況，自6月13日起恢復各級學校實體課程。

縣府教育處表示，縣內高中、國中、國小及公立幼兒園下週恢復實體上課，私立幼兒園、補習班及課照中心（安親班）得參考比照辦理；至於國三得實施線上遠距教學至畢業典禮前一天。

教育處指出，恢復實體課程後，學校人員若因疫情影響，教職員工應依教育部5月30日「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情調整授課方式實施標準」辦理差勤事宜，若家長擔心疫情，也可為孩子請防疫假，學校將從寬認定核以防疫假，不列入出缺席紀錄，並請學校充分告知家長學校重要行事及學生相關權益。

教育處提醒，若孩子快篩陽性或PCR確診，以及同住家人確診進行0+7自主防疫期間等情況時，仍禁止到校，國中、小畢業典禮辦理方式依照學校規劃可採實體、線上或混成方式辦理。（編輯：李錫璋）1110609