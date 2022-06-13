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澎湖增212例確診創單日新高 全數為輕症

2022/6/13 18:31
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（中央社澎湖縣13日電）國內COVID-19疫情持續，澎湖縣政府今天公布縣內新增212例確診案例，打破9日的204例紀錄，成為澎湖縣單日確診案例數的新高，全數為輕症，以20至29歲年齡層、56例最多。

澎湖縣政府表示，國內這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，確認案例由個位數緩緩推升，澎湖縣今天新增212例確診，打破澎湖縣9日的204例紀錄，成為澎湖縣單日確診案例數的新高。

縣府指出，今天新增212例確診中，以20至29歲年齡層的56例最多，學生26例居次；衛生福利部澎湖醫院及集中檢疫所各1例，其餘210例採居家照護；年齡最小是8個月大的男嬰，年齡最長是86歲男性；全縣除七美鄉外，1市4鄉都有，以馬公市178例最多。

縣政府表示，今天新增確診212例，外縣市2例、外籍人士3例，其餘207例均為澎湖籍；澎湖縣COVID-19確診案例累計有4826例（中症13人、重症4人、死亡5人），解隔或出院3575人。（編輯：戴光育）1110613

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