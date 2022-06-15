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北市設臨時冷藏櫃、入殮區 供家屬告別確診亡者

2022/6/15 16:09（6/15 16:43 更新）
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圖為台北市立第二殯儀館外觀。中央社記者鄭清元攝 111年6月14日
圖為台北市立第二殯儀館外觀。中央社記者鄭清元攝 111年6月14日
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診亡者須盡速火化，讓許多家屬遺憾無法好好道別，台北市政府為此在第二殯儀館設置臨時冷藏櫃、入殮區，明天起家屬就能在火化前見上亡者最後一面。

台北市政府今天下午舉行防疫因應記者會，副市長黃珊珊表示，中央目前仍規定確診亡者盡速火化，為了避免讓家屬來不及跟至親好好道別、造成遺憾，並讓亡者更有尊嚴，這幾天已經盤點第二殯儀館的空間，整建火化與喪葬專區。

黃珊珊說明，專區中會設有一個貨櫃大的臨時冷藏櫃，暫存等待火化的遺體，旁邊還有火化前的臨時入殮區以及儀式告別區，並提供特殊視窗型遺體袋，同時成立確診亡者的牌位專區，讓家屬陪伴、祭拜亡者。

黃珊珊表示，殯葬處將在20日成立家屬24小時諮詢專線8732-9762，若有悲傷輔導需求，將轉介給心衛中心提供諮商輔導，並主動致電關懷家屬。

黃珊珊說，這些服務全部都是免費的，明天就可以啟用，不過臨時冷藏櫃及視窗型遺體袋都以台北市民為優先使用，且遺體袋要到下週才會到位。（編輯：張銘坤）1110615

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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