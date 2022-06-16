嘉義縣高中以下學校 續停實體課程至30日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣16日電）嘉義縣政府今天考量南部縣市仍在COVID-19疫情高原期，目前學生確診數約占全縣確診人數8%，經縣府跨局處會議討論後，決定高中以下學校自6月20日至30日仍暫停實體課程。

嘉義縣長翁章梁表示，縣府今天針對是否恢復實體課程一事召開跨局處會議，嘉義縣仍處在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰期，如恢復實體課程，將增加學生交叉感染風險，站在防疫優先立場，嘉義縣高中以下學校再延長暫停實體課程至6月30日。

翁章梁指出，高中以下學校在課程結束前，還有期末評量、疫苗施打、領取快篩試劑、實驗課程等學習活動，需要學生到校參加，校方應以高規格標準加強各項防疫措施。

至於學生及家長關心的期末評量，嘉義縣教育處則授權各校採實體或線上多元方式進行，評量方式應清楚告知學生及家長。

教育處表示，家長因特殊情形無法在家照顧學童時，學生可到校學習，但學校必須做好防疫措施，並持續提供弱勢學生午餐服務。畢業證書部分，國小畢業生可由校方代為協助，將畢業證書直接繳交欲就讀的縣轄公立國中代為報到。（編輯：卞金峰）1110616