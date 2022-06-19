屏東殺蛇溪水質淨化場動土 未來日處理萬噸水量

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屏東殺蛇溪長期匯入污水，縣府為改善水體，在溪流上游設置淨水場，19日動土，未來水質淨化場入口將打造公園綠地及親水景觀美化，啟用後提升下游縣民公園水岸廊道水質。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月19日

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東殺蛇溪長期匯入污水，縣府為改善水體，在溪流上游設置淨水場，今天動土，完工後每日可處理1萬噸水量，屏東縣長潘孟安說，完成殺蛇溪整治最後一哩路。

殺蛇溪水質淨化場位於屏東市與長治鄉交界處，佔地面積約0.5公頃，工程造價1億8000萬元（含3年操作維護），今天舉行動土典禮，預計在民國112年7月完工，屆時整合生態、環境教育及休閒遊憩功能，並提升下游縣民公園水岸廊道品質。

潘孟安致詞指出，殺蛇溪與萬年溪、六塊厝排水並列屏東市3大排水系統，其中殺蛇溪位於屏東市牛稠溪排水中上游段，長期受生活污水、事業廢水及畜牧廢水匯入影響，民眾對殺蛇溪水體及臭味情形觀感不佳。

潘孟安說，為有效改善殺蛇溪水體水質，整合水利處、環保局等局處積極投入整治工程，從潔淨源頭、沿岸設置家庭截流井、屏東市下水道系統到六塊厝水資源回收中心、年初完工啟用的屏東工業區設置污水處理廠，逐步改善水質，這次在殺蛇溪上游設置水質淨化場，等於是完成殺蛇溪整治最後一哩路。

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環保局長顏幸苑說，殺蛇溪水質淨化場平均日處理水量為1萬噸，流程包括攔污柵、沉沙池、混凝膠凝池及礫間沉澱池等步驟，處理後放流水可符合地面水體分類水質標準，降低殺蛇溪污染負荷。

顏幸苑說，未來水質淨化場入口將打造公園綠地及親水景觀美化，啟用後提升下游縣民公園水岸廊道水質，讓民眾在縣民公園遊憩時感受到更清澈水質，創造一個環境友好休憩娛樂景觀城市新氛圍。（編輯：謝雅竹）1110619