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苗縣僑育國小轉型揭牌 發展多元智能及客英雙語

2022/6/20 19:35（6/20 19:46 更新）
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苗栗縣僑育國小111年學年度起轉型為多元智能雙語實驗小學，20日揭牌，位於苗栗客家庄的僑育國小，將致力兼顧客語及英語的環境營造，在多元智能的英、客語雙語教學環境，讓孩子不僅在地，也很國際，發揮最大特色。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月20日
苗栗縣僑育國小111年學年度起轉型為多元智能雙語實驗小學，20日揭牌，位於苗栗客家庄的僑育國小，將致力兼顧客語及英語的環境營造，在多元智能的英、客語雙語教學環境，讓孩子不僅在地，也很國際，發揮最大特色。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月20日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣僑育國小111年學年度起轉型為多元智能雙語實驗小學，今天揭牌，不同於多數雙語學校強調華語及英語，位於苗栗客家庄的僑育國小，將致力兼顧客語及英語的環境營造。

苗栗縣政府教育處表示，僑育國小進行各領域雙語教學近3年，近年獲縣府指定辦理實驗教育，經教育部審查計畫通過，111年學年度起轉型為實驗小學，是苗栗縣首座以多元智能為教育理念的雙語實驗小學。

僑育多元智能雙語實驗小學今天舉行揭牌儀式，校長李雯琪表示，相信每個孩子都有語文、數理邏輯、音樂、視覺空間、肢體動覺、人際、內省、自然觀察等8大多元智能，除提供各種機會引導孩子發現優勢智能外，並承諾每個孩子在僑育都可充分發展實現自我。

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李雯琪指出，不同於其他縣市雙語教育強調的雙語是華語及英語，僑育實小位於於苗栗客家庄，將致力兼顧「國家語言」客語及「國際語言」英語的雙語環境營造，在多元智能的英、客語雙語教學環境，讓孩子不僅在地，也很國際，發揮最大特色。

苗栗縣長徐耀昌今天出席揭牌儀式時表示，苗栗縣有65%人口為客家人，但許多孩子會聽但不會講客語，造成母語逐漸流失相當可惜，期盼在僑育落實多元智能的推展下，協助學童探索自我優勢智能，為縣內的學子搭建更高的國際視野。（編輯：戴光育）1110620

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