台中議員爆知名建商超挖地下室 市府勒令停工

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民進黨台中市議員陳淑華（中）等人22日舉行記者會指出，接獲檢舉有知名建商在台中市七期施工的3個建案，有違法超挖地下室、出售違法車位的狀況，種種疑慮請市府各機關查核，還給社會大眾真相。中央社記者趙麗妍攝 111年6月22日

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）民進黨籍台中市議員陳淑華接獲檢舉，知名建設公司在台中3個建案疑似違法超挖地下室、出售違法車位，市府稽查發現3建案都有圖說不符、超挖情形，勒令停工。

陳淑華接獲黃姓民眾檢舉，今天和委任律師蔡其龍在台中市議會8樓民進黨團召開記者會，她指出，知名建商在台中市七期施工的3個建案，有違法超挖地下室、出售違法車位的狀況。

蔡其龍指出，建商與消費者簽訂的買賣契約書及請領建照的審議報告書，對比施工階段工地現場照片，違法超挖、增加停車空間、變更車位型式等事證明確。

陳淑華質疑，這不是二次施工，而是施工中的建案，任何建案工程進行的各個階段，市府應派員到場定期履勘，相關法令都有明文規定，種種疑慮請市府各機關查核，還給社會大眾真相。

遭指控的建商回應，公司重視客戶權益，車位數量無超賣事宜。結構安全皆合於法規標準，並無違法傾倒廢土行為。初步規劃與施工執行的差異，已依據行政流程申請設計變更，依法辦理，以不影響消費者權益為原則。

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台中市都發局透過文字稿表示，3建案違法超挖基地案，工地勘查結果，其中一處施工進度到一樓，但B1至B5與圖說不符，已勒令停工修改或辦理變更設計；另2案現勘發現確實超挖，以及假設工程與核准圖說、施工計畫書及土方申報量不符。

都發局指出，3案皆依建築法勒令停工修改，必要時得強制拆除；另將檢討建築師、營造廠或專任工程人員是否涉有簽證不實及未按圖施工情事，依法究責。（編輯：郭諭儒）1110622