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傳陳福海爭取民眾黨金門縣長提名 幕僚否認

2022/6/25 21:12
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（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）傳前金門縣長陳福海有意爭取民眾黨支持角逐百里候，陳福海今晚透過幕僚王中聖表示「沒有這回事」，目前陳福海以料理母親後事為主，對選舉事務沒有任何評論。

縣市長選舉逐漸浮出檯面後，不少民眾希望陳福海出馬競選縣長，但陳福海都以陪伴母親為由並未明確表態；他原訂23日發表參選縣長宣言，當天上午宣言就在社群媒體中廣傳，但遲遲未見發表。

23日稍晚，陳福海辦公室發聲明表示，陳福海高齡95歲的母親過世，雖說父母能高壽而去是為人子女的心願，但陳福海心中仍因無法再盡孝道、陪伴母親感到遺憾與哀痛。

王中聖今天接受中央社記者訪問表示，目前陳福海以料理母親後事為主，對於選舉事務沒有任何評論，感謝關心。有關傳出陳福海有意爭取民眾黨支持角逐百里候，「沒有這回事」。

國民黨中常會4月20日通過提名金門縣長楊鎮浯競選連任；民進黨金門縣黨部主委蔡其雍接受中央社記者訪問表示，民進黨不會推出縣長候選人。

59歲的陳福海，原為中國國民黨籍，曾任金湖鎮鎮民代表、縣議員、金湖鎮長，2005年退出國民黨，以無黨籍身分參選縣長。2008年當選立委，2011年加入親民黨、2014年以無黨籍身份參選縣長，成為金門縣首任無黨籍縣長。2018年以801票些微差距敗給楊鎮浯，連任失利。2020年再參選立委，敗給尋求連任的國民黨立委陳玉珍。（編輯：郭諭儒）1110625

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