嘉縣新住民參與選務工作 翁章梁：展現台灣民主

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嘉義縣今年有20名新住民將加入年底選務工作行列，縣府社會局26日為新住民朋友安排一場選務工作研習。縣長翁章梁（左3）到場分享台灣民主得來不易的演變過程。中央社記者黃國芳攝 111年6月26日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）嘉義縣今年有20名新住民將加入年底選務工作行列，縣府社會局今天為新住民朋友安排一場台灣民主發展歷程課程和選務工作研習。縣長翁章梁認為研習可展現台灣民主生命力。

九合一選舉於11月26日舉行投開票，嘉義縣政府社會局為提升新住民公民參與，特別與嘉義縣選委會為新住民舉辦「超級公民GO」研習活動，以模擬演練方式，教導新住民從報到核對身分、領選票、正確圈選到投票，同時熟悉選務各項法令，提升新住民的社會參與感。

「超級公民GO」研習活動，邀請新住民發展基金管理會委員、來自越南的李孟涵到場講解「新住民認同與社會參與」，讓大家了解新住民為台灣帶來的改變。

翁章梁到場分享台灣民主得來不易的演變過程，最後的選務實務演練，由嘉義縣選委會進行投開票所模擬演練，讓新住民朋友了解投票流程，以及熟悉擔任投開票所人員的工作內容。

翁章梁致詞指出，台灣本就是一個移民社會，不同的時期，有不同的移民潮來到台灣，嘉義縣新住民目前有1萬3429人，接近總人口數3%，新二代人數也有3099人，占總學生人數12%，新住民已成為嘉義縣不可或缺的一分子。

翁章梁表示，大部分的新住民都已取得身分證，擁有公民投票權，希望新住民都能行使公民權，參與台灣民主政治的選賢與能。（編輯：黃世雅）1110626