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藍綠同台啟用左營運動中心 陳其邁：市政不分黨派

2022/7/1 13:33（7/1 14:31 更新）
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高雄市長陳其邁（前排右6）1日與藍、綠營及無黨籍議員、里長一起揭幕左營運動中心，盼提供老中青居民多元運動休閒服務。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月1日
高雄市長陳其邁（前排右6）1日與藍、綠營及無黨籍議員、里長一起揭幕左營運動中心，盼提供老中青居民多元運動休閒服務。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月1日
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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄市長陳其邁今天與藍、綠營及無黨籍議員、里長一起揭幕左營運動中心，盼提供老中青居民多元運動休閒服務。陳其邁說，不受選舉影響，以不分黨派的態度推動市政。

陳其邁今天出席左營運動中心開幕儀式，與民進黨籍立委劉世芳、市議員黃文志、李柏毅、李雅慧，和國民黨籍市議員李雅芬、陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁，及無黨籍議員陳善慧，同台宣布正式啟用，盼提供居民多元運動休閒服務。

陳其邁表示，自己原來住在福山里，陳麗珍以前是里長，算是街頭鄰居，所以對陳其邁來說，「這裡是我們的家，把家先顧好最重要」，不論長輩也好、小朋友或者是青年的運動、住宅、休閒，都要顧好。

陳其邁說，左營運動中心也靠近右昌、莒光，也鄰近未來台積電設廠位址，周遭運動人口非常多，希望建置不論親子、長輩，全家都能共同使用的運動中心，未來將由高雄市基督教青年會（YMCA）營運，相信以YMCA雄厚體健產業，加上完備的軟硬體設施，會成為最美、最棒的國民運動中心，受到老中青3代喜愛。

會前聯訪時被問及高雄市長選舉情況，陳其邁說，今天活動除了民進黨，也來了很多國民黨、無黨籍議員和里長，「做事情的態度就是這樣，不受選舉任何影響，以不分黨派的態度推動市政」。

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高雄市政府運發局資料指出，左營運動中心前身為高雄國家體育場尾翼空間，鄰近捷運紅線世運站，曾為市府青年局辦公室，青年局搬遷後，運發局委由YMCA營運，結合衛生局爭取前瞻計畫經費，公私協力提供左營居民多元運動休閒服務。

運發局指出，除鳳山、苓雅、大寮、左營4座運動中心，全高雄市運動中心建設陸續啟動，岡山、楠梓、三民運動中心也將在近期動工，盼達到全市13座運動中心建設目標。（編輯：郭諭儒）1110701

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