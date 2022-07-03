南投最大觀光工廠生命樹10樓高 3日起試營運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

投資超過新台幣30億元，樹德企業「半山夢工廠」3日起試營運，12月23日正式開幕，室內開放面積達5086坪，以全體驗、全教學、全互動、全育樂四大訴求，打造全新型態、全球室內面積最大的觀光工廠。中央社記者蕭博陽南投攝 111年7月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投最大觀光工廠！投資超過30億元，樹德企業「半山夢工廠」今天起試營運，12月23日正式開幕，廠內除有餐飲、文創等櫃位，更建置約10層樓高的木構生命樹作為企業精神象徵。

費時10年、斥資新台幣30億元，樹德企業從台中市搬入南崗工業區新廠房，廠內建置高度30.8公尺、約10層樓的木構「生命樹」，結合冒險體驗設施、土地文化藝術、台灣隱形冠軍品牌、在地小農青創、餐飲、名產伴手禮等櫃位，打造南投縣最大、最新的觀光工廠。

樹德企業今天邀協力廠商等來賓搶先體驗試營運，業者表示，以工業整理和生活收納產品深耕台灣53年，進一步在南投縣興建「半山夢工廠」，室內開放面積達5086坪，以全體驗、全教學、全互動、全育樂四大訴求，打造全新型態、全球室內面積最大的觀光工廠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

樹德企業董事長吳宜叡接受媒體聯訪表示，半山夢工廠座落南投市半山腰，遙望草屯九九峰，建築主體融入專利水冷式循環、雨水回收、太陽能光電等綠色建築工法，從設計到建置集結逾10個國家、38個團隊合作，如夢工廠精神象徵「生命樹」便採用奧地利雲杉，廠內還有世界唯一的灣島文化館與世界南島中心展演場域。

談起為何從台中搬到南投，吳宜叡笑著說，「配合政府南向政策」，加上考量南投市、草屯鎮、埔里鎮等主要城鎮缺少大型商城，因此規劃時鎖定全球客群，連同企業總部搬到南投，推出結合娛樂設施、文創市集、美食餐飲、手作課程等元素的體驗旅程。（編輯：陳仁華）1110703

南投最大觀光工廠，樹德企業「半山夢工廠」3日起試營運，12月23日正式開幕，廠內建置高度30.8公尺、約10層樓的木構「生命樹」。中央社記者蕭博陽南投攝 111年7月3日