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法拍27條黃金市值5000萬 執行署拍短片歡迎標購

2022/7/4 10:10（7/4 10:41 更新）
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法務部行政執行署花蓮分署針對查扣犯罪不法所得市值5000萬元27條黃金，13日將在台東地檢署拍賣。（法務部行政執行署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月4日
法務部行政執行署花蓮分署針對查扣犯罪不法所得市值5000萬元27條黃金，13日將在台東地檢署拍賣。（法務部行政執行署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月4日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）法務部行政執行署花蓮分署針對查扣犯罪不法所得市值5000萬元27條黃金，13日將在台東地檢署拍賣，並改編公視「我的婆婆怎麼那麼可愛」部分劇情，製作宣傳短片，歡迎民眾標購。

執行署花蓮分署今天發布訊息表示，此拍賣會定名為「金」天動地黃金拍賣會，並首創法拍機關先例，特別商請並獲得財團法人公共電視文化事業基金會同意無償授權，改編連續劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」部分劇情，由執行署花蓮分署同仁演出、製作1支宣傳短片。

此次拍賣27條均約1公斤重黃金條塊，是台東地檢署於15年前所查扣，雖歷經多年，經鑑定結果仍維持完美成色9999純度，重量均達1公斤，市值從查扣時新台幣1800餘萬元飆漲至近5000萬元。

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拍賣總共分9個標別，前7個標別均以單條方式拍賣；後兩個標別分別為8條及12條，由於黃金具有保值、易於變現等多重優點，金價行情持續看漲，拍賣所得款項將全數充裕國庫；有興趣民眾須簽署承諾書、以現金繳納5萬元保證金，才能登記進場，其他詳細拍賣資訊，可參考台東地檢署或執行署花蓮分署官方網站等。

已過世的前衛生署台東醫院精神科陳姓醫師，遭指控涉嫌從1998年起至2007年間，收取藥商回扣、詐領健保費、販售四級毒品及違反醫師法，依貪污罪起訴，陳男在法院審理中病逝；所查扣不法所得27條黃金是台東地檢署首次金條法拍，也是台東法拍史上相當罕見。（編輯：陳仁華）1110704

法務部行政執行署花蓮分署針對查扣犯罪不法所得27條黃金，13日將在台東地檢署拍賣，首創法拍機關先例，特別商請並獲得財團法人公共電視文化事業基金會同意無償授權，改編連續劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」部分劇情，由執行署花蓮分署同仁演出、製作宣傳短片。（法務部行政執行署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月4日
法務部行政執行署花蓮分署針對查扣犯罪不法所得27條黃金，13日將在台東地檢署拍賣，首創法拍機關先例，特別商請並獲得財團法人公共電視文化事業基金會同意無償授權，改編連續劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」部分劇情，由執行署花蓮分署同仁演出、製作宣傳短片。（法務部行政執行署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月4日
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