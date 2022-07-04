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降雨影響疏伐進度 小關山林道延長管制至7/31

2022/7/4 16:16（7/4 17:01 更新）
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林務局屏東林區管理處表示，因5月起接連降雨，導致小關山林道（美瓏山林道）邊坡落石崩塌，將延長林道管制措施至31日，以完成人工林疏伐作業。（林務局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月4日
林務局屏東林區管理處表示，因5月起接連降雨，導致小關山林道（美瓏山林道）邊坡落石崩塌，將延長林道管制措施至31日，以完成人工林疏伐作業。（林務局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月4日
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（中央社記者曾以寧高雄4日電）為疏伐荖濃溪事業區人工林，林務局屏東林管處2月起管制遊客車輛進入小關山林道，又因5月起接連降雨，導致林道邊坡落石崩塌，影響作業進度，管制延長至7月底。

屏東林管處今天新聞稿表示，為營造健康國有人工林與提升國產材自給率，自今年2月起，在小關山林道（美瓏山林道）18公里處，辦理荖濃溪事業區第99、100林班的國有人工林疏伐撫育作業。

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作業期間林道全線有重機具及運材車輛進出，為維護 人員及車輛安全，遊客須將車輛停放在7公里處管制哨，再步行進入林地；遊客欲前往竹林休閒農業區，仍可由小關山林道起點旁的替代農路開車進入，不受林道管制影響。

林務局指出，林道管制措施期限原訂至7月6日止，但因5月起接連受梅雨鋒面、西南氣流降雨影響，導致林道邊坡落石崩塌，影響作業進度，需延長林道管制措施至7月31日，以完成人工林疏伐作業。（編輯：郭諭儒）1110704

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