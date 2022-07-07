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中市大安區三元路改善交通 千萬預算截彎取直

2022/7/7 16:08（7/7 17:06 更新）
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台中市大安區中庄里三元路因道路狹窄、彎曲，導致交通事故頻傳，民進黨台中市議員施志昌（中）7日邀市府相關單位會勘，將進行截彎取直工程，預計8月開工。中央社記者趙麗妍攝 111年7月7日
台中市大安區中庄里三元路因道路狹窄、彎曲，導致交通事故頻傳，民進黨台中市議員施志昌（中）7日邀市府相關單位會勘，將進行截彎取直工程，預計8月開工。中央社記者趙麗妍攝 111年7月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市大安區中庄里三元路因道路狹窄、彎曲，交通事故頻傳，台中市建設局斥資新台幣1020萬元進行截彎取直工程，預計8月開工，今年底完工，改善通行安全，增加行車順暢性。

台中市大安區中庄里三元路因道路狹窄、彎曲，導致交通事故頻傳，台中市議員施志昌接獲當地民眾陳情，希望能夠截彎取直，施志昌今天邀集台中市都發局、台中市政府新建工程處等相關單位現場會勘。

施志昌表示，三元路道路狹小彎曲，交通事故頻傳，此道路原為都市計畫區道路，但縣府時期因經費欠缺而無法徵收，當地民眾不斷反映仍無法解決，經多次協調後，市府終於同意徵收，才得以拓寬截彎取直。

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建設局長陳大田指出，中山南路轉入三元路道路狹窄彎曲，迴轉角度過大易產生視線死角，為避免交通事故發生，建議道路截彎取直，目前已完成用地取得及工程發包，8月開工，改善通行安全，增加行車順暢性。

建設局表示，「大安區中庄里三元路45號前道路截彎取直工程」全長65公尺，都市計畫寬度4公尺，編列工程總經費1020萬元，6月底完成發包，預計8月開工，今年底完工。（編輯：謝雅竹）1110707

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