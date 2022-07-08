台中維新醫院設失智日照中心 盼減輕家屬負擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中維新醫院在烏日區針對失智症長者開設長照機構，並引進失智症輔具等資源，從玩遊戲中提高長輩活動興趣，也盼透過日照中心協助減輕家屬負擔。中央社記者蘇木春攝 111年7月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中8日電）台中維新醫院設置針對失智症長者的長照機構，引進失智症輔具，從玩遊戲中提高長輩活動興趣，盼透過日照中心減輕家屬負擔，且在政府長照補助下，低收入戶可全額免費。

維新醫療董事長、醫師許景琦今天告訴中央社記者，台中市65歲以上長者已達40萬人，約占地區總人口數14%，若再以老年失智症盛行率8%推算，台中市罹患失智症人口預估約有3萬2千人，值得各界關心重視。

維新醫院今年4月在台中市烏日區，針對失智者設置「好憶綜合長照機構」，依失智症長者不同需求、程度、背景、興趣、能力等，規劃設計課程和活動，並引進失智症輔具，從玩遊戲中提高長輩活動興趣，並藉遠端技術掌握住民狀況分析。

許景琦指出，30年前失智症長者確診後，平均存活約7年，近年科學進步，延長至15年，希望透過失智長照機構減輕家屬照顧負擔，且在政府補助下，低收入戶可全額免費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

醫師潘熙明表示，失智症是不可治癒與逆轉的疾病，透過機構團隊成員合作，適性提供多元化、生活化課程服務，能夠落實福利社區化及在地安養、在地老化政策。

職能治療師劉益心說，對失智長輩來說，透過課程互動，不僅強化他們的社交融入性、自我存在感，更是幫助失智症長輩增加信心的利器，種種的活動都是為了拉近彼此距離、延緩失智、失能。（編輯：郭諭儒）1110708